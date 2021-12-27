محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، الى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بدء أعمال صب خرسانة الأحواض بمحطة معالجة الصرف الصحى بالعمارية الشرقية التابعة لمجلس قروى تل بنى عمران، والمقامة على مساحة 21 ألف متر، وتخدم قرى شرق النيل بمركز ديرمواس، كما تفقد احمد خلف، رئيس مركز ومدينة العدوة، عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدائرة المركز.

وتابع أيضا محمد السيد رئيس مدينة مغاغة عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المركز.