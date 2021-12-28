بيل جيتس يوجه رسالة للحكومات مع بداية العام الجديد.. CNBC تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت عن تفاؤله بالعام الجديد 2022 وشارك بعضا من مخاوفه حول نهاية العام في منشور بعنوان "أسباب التفاؤل بعد عام صعب"، وفقا لشبكة سي ان بي سي.

توقع جيتس مشكلة يمكن أن تبطئ أو تعرقل الكثير من التقدم، وهي عدم ثقة الناس في الحكومات، الأمر الذي وصفه بأنه "أحد أكثر القضايا التي يشعر بقلق شديد بشأنها في عام 2022".

وأشار جيتس إلى أن المؤسسات العامة بحاجة إلى أن تكون لاعبا رئيسيا في قضايا مثل معالجة تغير المناخ أو منع الجائحة التالية، لكن لا يمكنهم فعل الكثير إلا إذا رفض الناس توجيهاتهم من حيث المبدأ.

وكتب الملياردير الأمريكي: "إذا كان شعبك لا يثق بك، فلن يدعموا المبادرات الجديدة الكبرى، وعندما تظهر أزمة كبيرة، فمن غير المرجح أن يتبعوا الإرشادات اللازمة للصمود في وجه العاصفة".

وفي منشور مدونة جيتس، أشار إلى أن الدورات الإخبارية على مدار 24 ساعة والعناوين المحفزة سياسيا ووسائل الإعلام الاجتماعية لعبت دورا في "الانقسام المتزايد"، وأن الحكومات قد تحتاج إلى تنظيم المنصات عبر الإنترنت لازالة المعلومات المضللة بشكل فعال.

وأعرب عن قلقه من أنه دون تدخل سريع، قد يزداد احتمال أن ينتخب الأمريكيون سياسيين يعبرون علنا عن عدم الثقة ويشجعون عليها، حيث يمكن لذلك أن يتسبب بعد ذلك في خيبة امل اكبر للجمهور.

وحول طرق معالجة المشكلة، كتب جيتس: "في الحقيقة، ليس لدي الإجابات، لكن أخطط لمواصلة البحث عن أفكار الآخرين وقراءتها، خاصة من الشباب، آمل أن يكون لدى الأجيال التي نشأت على الإنترنت أفكار جديدة حول كيفية معالجة مشكلة عميقة الجذور في الإنترنت".