بنك الاستثمار الأوروبى يقدم قرضا بقيمة 40 مليون يورو لإسبانيا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو لتمويل استثمارات شركة إركروس الإسبانية (Ercros)، الرائدة في قطاع إنتاج الصناعات الكيميائية، من خلال الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية (EFSI) بهدف تطوير أعمال البحث والابتكار والرقمنة وإزالة الكربون، والتي تعد الركيزة الأساسية لخطة الاستثمار لأوروبا لتعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبى.

وبحسب بيان للبنك، اليوم الثلاثاء، قال ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الدعم المقدم للشركة يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 39% بحلول عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2020، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ.

من جهته، قال المفوض الأوروبي لشئون الاقتصاد، باولو جينتيلوني، إن خطة الاستثمار لأوروبا مستمرة في الإنجاز ورحب بتوقيع الاتفاقية بين البنك وشركة أركروس الإسبانية والتي تساهم في تسريع التحولات الرقمية والمناخية في أوروبا وتخفيض انبعاثات الشركة بشكل كبير بحلول عام 2025، من خلال تحديث مرافقها وعملياتها من أجل منتجات أفضل وأكثر أمانًا وصديقة للبيئة وبما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة إركروس، أنطونيو زابالزا مارتي، عن تقديره لمجهودات البنك الأوروبي في دعم خطط الصناعة الأوروبية وتحسين قدرتها التنافسية واستدامتها وتكييف تأثيرها البيئي مع متطلبات إزالة الكربون ضمن الأجندة الأوروبية للحد من التغير المناخي.

وأكد أن القرض سوف يساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات برنامج الاستثمار التي تنفذها الشركة لزيادة سلامة منشآتها وتطوير عمليات إنتاج أكثر كفاءة مع انبعاثات أقل وتعزيز تطوير منتجاتها وتقديم منتجات جديدة قابلة للتحلل البيولوجي باستخدام المواد المعاد تدويرها في تكوينها.

ويذكر أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي عملت مؤخرًا على تنفيذ "خارطة طريق بنك المناخ" للوفاء ببرنامجها الطموح لدعم الاستثمارات في مجال العمل المناخي والاستدامة البيئية، ضمن أهداف ومبادئ اتفاقية باريس، بقيمة 1 تريليون يورو في العقد المنتهي عام 2030، وذلك من خلال توفير أكثر من 50% من تمويل البنك للعمل المناخي و الاستدامة البيئية منذ بداية عام 2021 وحتى عام 2025.