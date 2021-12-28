بث مباشر.. لحظة نقل سيدة الشهامة للمستشفى بعد سحلها على يد حرامى

كتب محمد إبراهيم

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا، للحظة نقل سيدة الشهامة للمستشفى بعد سحلها على يد حرامى، بعد أن تصدت الحاجة بشرى للحرامي بعد سحله فتاتين فى حلوان، فى محاولة سرقتهن، وعرضت نفسها للخطر.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على المتهم بسحل سيدة وفتاتين بعد سرقة هاتف بمنطقة حلوان، حيث حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان فيديو رصد علي صفحات التواصل الاجتماعى، يفيد لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية، بخطف هاتف محمول من فتاتين، حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة قسم حلوان.

وأثناء محاولة الفتاتان اللحاق و إيقاف المتهم قام بالأصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق و تمكن من الفرار.

وأمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجنى عليهما كلاً من،" ألاء. م.ع" 14عاما طالبة، ومقيمة العزبة البحرية- حلوان، مصابة بسحجات بالركبة، و"سما.م.ع" 12عاما، طالبة مقيمة بذات العنوان، و"بشرى.س.ع" 59 سنة ربة منزل.

وبسؤال والدهما المدعو" محمد.ع.م"، مقيم بذات العنوان، وأيد وأكد ما جاء بالفحص، وبالانتقال لمكان الواقعة، وفحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم"أحمد.أ" 18 عاما، عاطل، ومقيم عزبة خليل، المعصرة، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول، وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين في الواقعة.