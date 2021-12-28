بث مباشر.. الإعدام لشقيقين قتلا سائق تاكسى لسرقة سيارته و900 جنيه فى السلام

كتب: كريم صبحى

أجرى اليوم السابع بث مباشر رصد فيه تفاصيل الحكم على شقيقين بعقوبة الإعدام ، لاتهامهما بقتل سائق تاكسي لسرقة سيارته.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد محمود بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل سائق تاكسي لسرقة سيارته، صدر الحكم، بعضوية المستشارين أحمد الشويخ وأحمد الجمل، بسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج وأحمد خليل.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين مدمني مواد مخدرة وكانا يمران بضائقة مالية، فاختمرا فى عقلهما سرقة قائدي السيارات فى مدينة السلام، وفى يوم الحادث استوقف أحد المتهمين سائق سيارة تاكسي من منطقة عين شمس، وطلب توصيله إلى منطقة مدينة نصر، وأثناء سيره فى الطريق أشهر أحد المتهمين سلاحا أبيض فى وجه سائق السيارة، لإجباره على التوقف ولكن المجني عليه قاوم المتهمين فطعناه وألقيا بجثته فى الطريق وفرا هاربين.



ويتساءل البعض من المواطنين، عن موعد تنفيذ أحكام الإعدام حال صدور أحكام نهائية باتة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

يقول الخبير القانوني أيمن عطا الله، إنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا باتا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

كما يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.



وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون.



كما يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.



ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.