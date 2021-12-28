الإعدام لشقيقان قتلا سائق تاكسى لسرقة سيارته بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد محمود بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل سائق تاكسى لسرقة سيارته، صدر الحكم ، بعضوية المستشارين أحمد الشويخ واحمد الجمل، بسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج واحمد خليل.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين مدمنى مواد مخدرة وكانا يمران بضائقة مالية، فاختمرا فى عقلهما سرقة قائدى السيارات فى مدينة السلام، وفى يوم الحادث استوقف احد المتهمين سائق سيارة تاكسى من منطقة عين شمس، وطلب توصيله إلى منطقة مدينة نصر، وأثناء سيره فى الطريق أشهر أحد المتهمين سلاح أبيض فى وجه سائق السيارة، لإجباره على التوقف ولكن المجنى عليه قاوم المتهمين فطعناه وألقيا بجثته فى الطريق وفرا هاربين.

ويتساءل البعض من المواطنين، عن موعد تنفيذ أحكام الإعدام حال صدور أحكام نهائية باتة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً باتا، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

كما يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

كما يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.