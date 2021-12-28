بايدن يوقع على قانون دفاعي بـ 770 مليار دولار.. منتقدا بنوده بشأن جوانتانامو

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالموافقة على مشروع قانون دفاعي بقيمة 770 مليار دولار والذي اعتبره متضمنا تحسينات مهمة لتحقيق العدالة للعسكريين وعائلاتهم.



وانتقد بايدن - في بيان صدر عن البيت الأبيض - للقانون لتضمنه بنودا تجعل عمليا من المستحيل إغلاق السجن الأمريكي الواقع على خليج جوانتانامو بكوبا، رغم موافقته على مشروع القانون بوجه عام، والذي صار قانونا نافذا بعد التوقيع عليه.



وأشار بايدن إلى أنه غير سعيد بعدد من القيود التشريعية التي تضمنها القانون بما في ذلك البند الذي يعوق الجهود الرامية إلى إغلاق السجن ، الأمر الذي كان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد تعهد به.



وقال بايدن " من سوء الحظ أن القانون ما زال يمنع استخدام مخصصات مالية لنقل سجناء جوانتانامو إلى الحجز أو إلى مراقبة فعالة من جانب دول أجنبية".



وأضاف أن القانون يعوق كذلك قدرة السلطة التنفيذية على تحديد زمان ومكان محاكمة سجناء جونتانامو وأين سيتم إرسالهم بعد إخلاء سبيلهم".. داعيا الكونجرس إلى إلغاء تلك القيود في أقرب وقت ممكن.



يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كان قد فتح سجن جوانتانامو في عام 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وقد تضمن السجن ، في أعلى إحصائية له ، قرابة 800 سجين ، لكنه يضم الآن نحو 40 شخصا فحسب.