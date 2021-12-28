بالأرقام.. تعرف على قائمة حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر فى عام 2021

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قائمة حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر فى عام 2021، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتوجه وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.

وشملت قائمة حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر فى عام 2021 ما يلي:-

أولاً :ـ النشاط الدعوى .

1:ـ اعتماد 40 خطيب مكافأة بالمديرية وفق التعليمات الوزارية .

2 : ـ فتح 1300 مسجد على مستوى المحافظة وذلك لاداء صلاه عيد الاضحى المبارك لعام 1442 هـــ / 2021م

3:ـ فتح جميع دورات المياه والميضاه بالمساجد والزوايا المفتوحه لاداء شعائر صلاه الجمعه والجماعه

4:ـ فتح جميع المساجدة المعده لاداء شعائر صلاه الجمعه والجماعه لاداء صلاه الجنازه

ثانيا : ـ افتتاح المساجد .

1ـ مسجد الهرامشه الجديد بقريه الزينيه بحرى بمركز ومدينة الزينيه

2ـ مسجد بلال بن رباح بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر

3ـ مسجد الرحمه بشارع الاسطبل بمركز ومدينة اسنا

4ـ مسجد الامام الحسين بالقريه بمركز ومدينة اسنا

5ـ مسجد الخوالد بالخوالد بمركز ومدينة الطود

6ـ مسجد الرحمن الرحيم بالرزيقات بحرى بمركز ومدينة ارمنت

7ـ مسجد النور بالمريس بمركز ومدينة الطود

8ـ مسجد اولاد حسن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة ارمنت

9ـ مسجد الحساسنه بنجع البركه بقامولا بمركز ومدينة القرنه

10ـ مسجد المجمع الاسلامى بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة اسنا

11ـ مسجد ال البيت بالحليله بمركز ومدينىة اسنا

12ـ مسجد الرحمن الرحيم بالمهيدات بالعديسات قبلى بمركز ومدينة الطود

13:- مسجد مجلس مدينة ارمنت بمركز ومدينة ارمنت والتابع لاداره اوقاف

14:ـ مسجد العتيق بنجع عامر بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا والتابع لاداره اوقاف اصفون

15:ـ مسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود والتابع لاداره اوقاف الطود

16:- مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود والتابع لاداره اوقاف الطود

17:ـ مسجد الحاج حسيب بالقرنه بمركز ومدينة القرنه والتابع لاداره اوقاف القرنه

18:ـ مسجد التقوى بقرية زرنيخ بمركز ومدينة اسنا والتابع لاداره اوقاف اسنا

19:ـ مسجد الصن بارمنت الحيط بمركز ومدينة ارمنت والتابع لاداره اوقاف ارمنت

20 :ـ مسجد الظاهرى بمركز ومدينة الطود والتابع لاداره اوقاف الطود

21:ـ مسجد الامام البخارى بقريه النمسا بمركز ومدينة اسنا والتابع لاداره اوقاف النمسا

22:ـ مسجد القريه النموذجيه بالقرنه الجديده بمركز ومدينة القرنه والتابع لاداره اوقاف القرنه

ثالثا : ـ فرش المساجد .

1ـ مسجد الايمان بنجع ريان بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 120 متر

2ـ مسجد ابوشريفه بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 130 متر

3ـ مسجد العتيق بقرية الدير بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 230 متر

4ـ مسجد العتيق بنجع بدران بالكرنك بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 295 متر

5ـ مسجد بلال بن رباح بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 240 متر

6ـ مسجد الرحمه بشارع الاسطبل بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 290 متر

7ـ مسجد الشهيد عبدالرؤوف بالزينيه بحرى بمركز ومدينة الزينيه بمساحه تقدر 260 متر

8ـ مسجد الرحمن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة ارمنت بمساحه تقدر 150 متر

9 ـ مسجد التقوى بقرية الهنادى بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 190 متر

10ـ مسجد الشيخ موسى بنجع دنقل بمركز ومدينة ارمنت بمساحه تقدر 95 متر

11ـ مسجد ال البيت بقرية الحليله بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 268 متر

12 ـ مسجد الفضل بارمنت الحيط بمركز ومدينة ارمنت بمساحه تقدر 242 متر

13ـ مسجد الحسين بقريه الدير بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 176 متر

14 ـ مسجد التوحيد بشارع المدينه المنوره بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 170 متر

15 ـ مسجد الاسراء والمعراج بالمكسر بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 175 متر

16 ـ مسجد المستعمره السكنيه ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 129 متر

17ـ مسجد جمال عبدالناصر بالمهيدات بمركز ومدينة الطود بمساحه تقدر 343 متر

18 ـ مسجد جزيره البعيرات بالبعيرات بمركز ومدينة القرنه بمساحه تقدر 245 متر

19 ـ مسجد الخليفه ابوبكر الصديق بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 225 متر

20 ـ مسجد العتيق ( الحاج طه ) بنجع الترعه بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 364 متر

21 ـ مسجد ال البيت بقرية الدقيره بحاجر كومير بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 115 متر

22 ـ مسجد العتيق بكيمان المطاعنه بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 300 متر

23 ـ مسجد الحساسنه بنجع البركه بقامولا بمركز ومدينة القرنه بمساحه تقدر 85 متر

24– مسجد الخالق الحميد بشارع التلفزيون بمدينة الاقصر بمساحه 96 متر

25:- مسجد البدارين بقرية النمسا والتابع لادارة النمسا بمركز ومدينة اسنا بمساحه 155 متر .

26:- مسجد العتيق بقرية دويح والتابع لادارة اسنا بمساحة 200 متر .

27:- مسجد سعد بن ابى وقاص بالعوامية بمدينة الاقصر بمساحة 202 متر .

28: - مسجد الحسين بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بمساحة 172 متر .

29:ـ مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود والتابع لاداره اوقاف الطود بمساحه 350 متر

30:- مسجد مجلس مدينة ارمنت بأرمنت الوابورات بمركز ومدينة ارمنت والتابع لاداره اوقاف ارمنت بمساحه 100 متر

31:ـ مسجد العارف بالله ابوالحجاج الاقصرى بمدينة الاقصر والتابع لاداره اوقاف بندر الاقصر بمساحه 190 متر

32:ـ مسجد الطاهر الحامدى بالكرنك بمدينة الاقصر والتابع لاداره اوقاف بندر الاقصر بمساحه 300 متر

33:ـ مسجد الرحمن ( الزغبى ) بقرية الدير بمركز ومدينة اسنا والتابع لاداره اوقاف اسنا بمساحه 120متر

34:ـ مسجد العطلات بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا والتابع لاداره اوقاف اصفون بمساحه 263متر

35 :ـ مسجد ماون البستانى بقرية المهيدات بمركز ومدينة الطود والتابع لاداره اوقاف الطود بمساحه 160متر

36:ـ مسجد الصن بارمنت الحيط بمركز ومدينة ارمنت والتابع لاداره اوقاف ارمنت بمساحه 115 متر

37:ـ مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود والتابع لاداره اوقاف الطود بمساحه 360 متر

38:ـ مسجد القريه النموذجيه بالقرنه الجديده بمركز ومدينة القرنه والتابع لاداره اوقاف القرنه بمساحه 755 متر

رابعا:ـ قرارات الضم الدعوى .

1ـ مسجد خاتم المرسلين بقرية المريس بمركز ومدينة الطود

2ـ مسجد محمود رضا الطاهر بقريه الضبعيه بمركز ومدينة القرنه

3ـ مسجد الرحمه بقريه المريس بمركز ومدينة الطود

4ـ مسجد الهدى بقريه الضبعيه بمركز ومدينة القرنه

5ـ مسجد النور والايمان بقريه المريس بمركز ومدينة الطود

6ـ مسجد النور بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضيه

7ـ مسجد الصالحين بقرية الضبعيه بمركز ومدينة القرنه

8ـ مسجد الفتح بقريه البغدادى بمركز ومدينة البياضيه

9ـ مسجد الرحمن الرحيم بالكرنك بمدينة الاقصر

10ـ مسجد الرحمن بشارع التلفزيون بمدينة الاقصر

11ـ مسجد الرحمن بقرية المريس بمركز ومدينة الطود

12ـ مسجد سيد الشهداء بنجع ابوبكر بمركز ومدينة الطود

13 ـ مسجد التقوى بقريه اصفون بمركز ومدينة اسنا

14ـ مسجد الايمان بقرية الضبعيه بمركز ومدينة القرنه

15- مسجد محمد ابوالشيخ بالرزيقات بحرى بمركز ومدينة ارمنت

16ـ مسجد السيده عائشه بالعواميه بمدينة الاقصر

17ـ مسجد الروضه الشريفه بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر

18ـ مسجد التقوى بالطود البلد بمركز ومدينة الطود

19ـ مسجد المصطفى بنجع ابوعنان بمركز ومدينة الطود

20ـ مسجد ابوبكر الصديق بنجع ابو عربى بمركز ومدينة الطود

21- مسجد الشيخ على بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود

22- مسجد الامام بقرية الحسينات بمركز ومدينة الطود

23- مسجد الرحمن (مجلس المدينة) بمركز ومدينة الطود

24- مسجد النصر بنجع العمدة بمركز ومدينه الطود

25- مسجد الخلفاء بنجع العربى بمركز ومدينة الطود

26- مسجد الرحمه بالطود البلد بمركز ومدينة الطود

27- مسجد الشيخ حسان ميدان الشيخ حسان بمركز ومدينة الطود

28- مسجد السيدة زينب بالقرنة بمركز ومدينة القرنة

خامسا:ـ المسابقات القرانيه والعلميه .

1:ـ عقد مسابقه الايفاد الدائم للائمه وقد تقدم لها عدد 42 متسابق

2:ـ عقد المسابقه الثقافيه الكبرى وقد تقدم لها عدد 25 متسابق

3: ـ عقد فعاليات المسابقه الرمضانيه للقران الكريم وتقدم لها عدد 24 متسابق

4: ـ عقد فعاليات مسابقه محفظ متطوع بالجمعيات بمديريه التضامن بالاقصر وتقدم لها عدد 16 متسابق

5:ـ عقد مسابقه فهم غايات ومقاصد سور القران الكريم وتقدم لها عدد 34 متسابق

6:- عقد الاختبارات الاوليه للمتقدمين لمسابقة االقراءه الحره للسادة الائمة للعام 1443هـــ /2021م وقد حضر لها عدد (14 ) متسابق

7:- عقدالاختبارات الاوليه للمتقدمين لمسابقة الايفاد الدائم للسادة الائمة للعام 1443هـــ /2021م وقد تقدم لها عدد (16 ) متسابق

8:ـ عقدالاختبارات الاوليه للمتقدمين لمسابقه كبار الحفظه وعددهم 16 متسابق

9:ـ عقدالاختبارات الاوليه للمتقدمين لمسابقه القران الكريم بالمديريات الاقليميه وعددهم 17 متسابق

سادسا :ـ التدريب .

1:ـ عقدعدد 5 دورات تدريبيه للساده الائمه وذلك فى برامج اللغه العربيه والارشاد النفسى وعلم الاجتماع والمهارات الاعلاميه بواقع 50 امام لكل دوره بمجموع 250 امام وبواقع 62 ساعه تدريبيه بالتعاون مع جامعه الاقصر .

2: ـ عقد دوره تدريبيه فى مجال تنظيم الاسره بحضور 50 امام

3:ـ ترشيح عدد 2 من السادة الائمة بالمديرية لحضوردوره تدريبيه فى برنامج السوشيال ميديا باكاديميه الاوقاف الدوليه

سابعا :ـ الثقيف والمشاركه المجتمعيه .

1:- ترشيح عدد 4 من الائمه المتميزين بالمديريه للمشاركه فى احتفالات المولد النبوى الشريف بالاقصر

2: ـ ترشيح عدد 16 من الساده الائمه من المديريه وذلك للقيام بواجب التوعيه الدينيه بشركات البترول

3 :ـ ترشيح عدد 10 من الائمه المتميزين بالمديريه لحضور ورشه العمل التى اقامها المجلس القومى للمراه بالقاهره بالتعاون مع وزاره الاوقاف

4:ـ ترشيح عدد 6 من الدعاه المتميزين بالمديريه لحضور ورشه العمل المنعقده بمستشفى الاقصر الدولى بالتعاون مع مديريه الصحه بالاقصر

5:- ترشيح عدد 2 من السادة الائمة بالمديرية لحضورمعسكر ابو بكر الصديق التثقيفي بالاسكندرية

ثامنا :ـ القطاع الهندسى.

اولا :ـ عمليات الاحلال والتجديد المستلمه .

1:ـ مسجد الحساسنه بقامولا بمركز ومدينة القرنه

2:ـ مسجد الرحمه ـ الجراج ـ بمركز ومدينه اسنا

3: ـ مسجد ال البيت بقريه الحليله بمركز ومدينة اسنا

4: ـ مسجد الخوالد بمركز ومدينة الطود

5: ـ مسجد الشيخ هاشم بكورنيش النيل بمركز ومدينة اسنا

6: ـ مسجد اولاد حسن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة ارمنت

7: ـ مسجدالفضل بمركز ومدينة ارمنت

8: ـ مسجد الحسينات بمركز ومدينة الطود

9:ـ مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود

10:ـ مسجد الظاهرى بالجهود الذاتيه تحت اشراف الوزاره بمركز ومدينة الطود

11:ـ مسجد العتيق نجع عامر بطفنيس بقريه اصفون بالجهود الذاتيه تحت اشراف الوزاره بمركز ومدينه اسنا

12:ـ مسجد الراضى بابوالجود بمدينة الاقصر

13:ـ ـ مسجد ابوغريب بكيمان المطاعنه بقرية اصفون بمركز ومدينة إسنا

ثانيا :ـ عمليات الصيانه والترميم المستلمه .

1:ـ دوره مياه مسجد القضا بمركز ومدينة البياضيه

2:ـ دوره مياه مسجدبلال بن رباح بوابورات المطاعنه بمركز ومدينة اسنا

3:ـ مسجد سعد بن ابى وقاص بالعواميه بمدينة الاقصر

4: ـ مسجد الذهبى بمركز ومدينة البياضيه

5 ـ مسجد ال البيت بمركز ومدينة البياضيه

6 ـ مسجد الرحمه بالعصاره بمركز ومدينة الزينيه

7ـ مسجد الشهيد عبدالرؤوف بمركز مدينة الزينيه

8:ـ مسجد العويضات بمركز ومدينة الزينيه

9:ـ مسجد السواكنيه بقرية المساويه بالنمسا بمركز ومدينة اسنا

10:ـ مسجد السيد البدوى بقرية الدير بمركز ومدينة اسنا

ثالثا :ـ عمليات الاحلال والتجديد الجاريه

1 : ـ مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز ومدينه البياضيه بنسبه انجاز بلغت 81% ومازال العمل فيه جاريا

2: ـ مسجد التوحيد بقريه اللاقالته بمركز ومدينة القرنه بنسبه انجاز بلغت 86 %ومازال العمل فيه جاريا

3: ـ مسجد الايمان بالغريره بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 43% ومازال العمل فيه جاريا

4: ـ مسجد نجع الوحده بالجهود الذاتيه تحت اشراف الوزاره بنجع الوحده بمركز ومدينة الطود بنسبه انجاز بلغت 75 % ومازال العمل فيه جاريا

5:ـ مسجد ابوسلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة ارمنت بنسبه انجاز 10% ومازال العمل فيه جاريا

رابعا :ـ عمليات الصيانه والترميم الجاريه

1:ـ مسجد ابوبكر الصديق بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضيه بنسبة انجاز بلغت 97 % ومازال العمل فيه جاريا

2:ـ مسجد سعد عثمان بالعديسات بمركز ومدينة الطود بنسبه انجاز 70% ومازال العمل فيه جاريا

3:ـ مسجد الرحمن ـ مدافن ـ بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضيه بنسبه انجاز بلغت 5 %ومازال العمل فيه جاريا

تاسعا:ـ البر والخيرات والمساعدات الانسانيه .

1:ـ توزيع عدد 36 طن لحوم على المستحقين من الاسر الاولى بالرعايه على مستوى محافظه الاقصر.

2: ـ منح عدد 278 قرض حسن لبعض العاملين بالمديريه وفق القواعد المتبعه .

3: ـ صرف مساعدات ماليه لعدد 34 اسره مستحقه بمبلغ وقدره 10000 جنيه طبقا للتعليمات الوارده من الوزاره

عاشرا:ـ الزى والعمامه الازهريه .

1 : ـ تسليم عدد 865 عمامه ازهريه للساده الائمه بالمديريه .

2:ـ تسليم عدد 855 زى ازهرى من الدفعه الثالثه للساده الائمه بالمديريه

حادى عشر:ـ الكتب والمطبوعات .

1:ـ تسليم عدد 800 مصحف للمساجد على مستوى المديريه

2 : ـ تسليم عدد 428 مجموعه من مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه للساده الائمه بالمديريه

3 : ـ تسليم عدد 26 مجموعه من مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه للمنطقه الازهريه بمحافظه الاقصر

4: ـ تسليم عدد 3 نسخ من مؤلفات معالى الاستاذ الدكتور وزير الاوقاف باللغتين الفرنسيه والانجليزيه للمنطقه الازهريه بالاقصر

5 :ـ تسليم عدد 60 مصحف شريف وتوزيعها على المساجد الكبرى والجامعه بالمديريه من هديه فضيله الامام الاكبر.

6 :- تسليم عدد250 مجموعة من كتاب احياء علوم الدين للسادة الائمة بالمديريه من هديه فضيله الامام الاكبر.

7:- تسليم عدد250 مجموعة من كتاب الرسالة القشيرية للسادة الائمة بالمديريه من هديه فضيله الامام الاكبر

8 : ـ تسليم عدد 930 موفر مياه للمساجد والزوايا الحكوميه على مستوى المديريه

ثانى عشر:ـ مكافحة جائحه كورونا.

1: ـ صرف عدد 100 كمامه طبيه للعاملين بالمديريه