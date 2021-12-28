اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر اليوم الواحد "الشباب.. آمال وتطلعات" بالأقصر

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:00 ص
انطلاق مؤتمر اليوم الواحد "الشباب.. آمال وتطلعات" بالأقصر اقبال الشباب على التسجيل بمؤتمر اليوم الواحد
الأقصر – أحمد مرعى

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اختتمت مدينة الأقصر، استعداداتها لاستضافة مؤتمر اليوم الواحد (الشباب.. آمال وتطلعات)، والذي يقام في دورته الأولى بمركز المؤتمرات الدولي بالكرنك، صباح اليوم الثلاثاء 28 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية وتنظيم وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورجاء شوقي أحمد مدير وحدة السكان بالمحافظة.

ومن جانبها أعلنت إدارة مؤتمر اليوم الواحد (الشباب.. آمال وتطلعات)، عن اختيار الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، رئيساً شرفيا للمؤتمر، فضلا عن مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و150 شخصية عامة بالمجتمع الأقصري.

وشهد المؤتمر إقبالا كبيرا من قبل الشباب للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وتم الإعلان عن الشباب المقبولين حيث يستهدف المؤتمر حضور نحو 400 شاب من محافظة الأقصر للتحاور حول قضايا الشباب المجتمعية، وتم القبول وفقا لبعض الشروط التي جاءت بناءا على أسبقية التسجيل، والسن مابين 18 إلى 35 سنة، وأن يكونوا من أبناء المحافظة، فضلا عن مشاركتهم المجتمعية التطوعية، وقد تم الانتهاء من إبلاغ الشباب المقبولين ومراسلتهم إلكترونيا.

وقال أحمد العراقي الأمين العام للمؤتمر، أنه يشارك في إعداد وتنظيم هذا المؤتمر، مجموعة من أكبر الكيانات الشبابية المعتمدة لدى وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر تتمثل في " شباب يدير شباب yly، جمعية غيث، Y_PEER، مراكز شباب مصر"، وبمشاركة مديرية أمن الأقصر ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف العراقي، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين كافة أطياف الشباب والمديريات المعنية للتكاتف، ووضع آليات لحل المشكلات العامة والخاصة بالشباب، من خلال تلك المديريات ووحدة سكان المحافظة ومساعدة تلك الجهات في وضع أطروحات وأفكار للتعامل مع مثل تلك المشكلات، وكذلك وضع خطة زمنية محددة للحلول.

وتابع الأمين العام للمؤتمر، أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر، جلستين حواريتين يشارك فيها أساتذة من جامعة الأقصر وشخصيات أمنية ومجتمعية، يسبقهم جلسة افتتاحية، ويقام على هامش المؤتمر ورشة عمل للشباب حول كيفية التدريب، وعرض حزمة تدريبات مختلفة أكاديمية ومهنية لمواكبة تحديات سوق العمل داخل وخارج مصر، ثم ينتهي المؤتمر بالتوصيات وحفل الختام وتكريم المشاركين.


مدينة الأقصر

مؤتمر اليوم الواحد

الشباب آمال وتطلعات

الكرنك

محافظة الأقصر

وجامعة الأقصر

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