"المهن الطبية": غلق الاشتراك بمشروع العلاج بالمقرات غدا واستمراره إلكترونيا حتى 31 ديسمبر

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لـ" اتحاد المهن الطبية ، إن غدا الأربعاء 29 ديسمبر 2021، هو أخر أيام تلقى طلبات الاشتراك لأول مرة وتجديد الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2022، بمقرات الاتحاد فى كافة المحافظات، على أن يستمر التجديد والاشتراك عن طريق خدمة فورى والموقع الإلكترونى للمشروع حتى يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وأوضح عبد الهادى، فى بيان، أن عدد المشتركين بمسروع العلاج حتى أمس الأثنين 27 ديمسبر 2021، بلغ حوالى 115 ألف و423، كما بلغ عدد المستفيدين حوالى 165 ألف و149، بإجمالى 280 ألف و572 عضو وأسرهم، لافتا إلى أن عدد الاشتراكات "لأول مرة" بلغت نحو 8 آلاف و120 اشتراك، مشيرا إلى ارتفاع نسب الاشتراكات إلكترونيا من خلال فورى وموقع مشروع العلاج إلى 42%.

وأضاف: أن مجلس الاتحاد كان قد قرر قبل فتح باب الاشتراك لهذا العام قد زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو ليصبح 45000 بدلاً من 40000 جنيه سنوياً لكل الفئات، مع إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك، لافتا إلى إمكانية تسليم البطاقات العلاجية والكوبونات للأعضاء بمنازلهم أو مقار عملهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، لافتا إلى تلقى الاتحاد من خلال "الكول سنتر" عبر الخط الساخن رقم: 15603، كافة استفسارات أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لحل أى عقبات قد تواجههم خلال الاشتراك إلكترونيا بمشروع العلاج، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمعاشات، والاجراءات اللازمة لصرفه.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن مشروع العلاج تكافلى قائم على تكافل جميع الأعضاء لتقديم العلاج لزملائهم، مضيفا: أن إجمالى الخدمات التى قد يحصل عليها العضو حال مقارنتها بأى شركة تأمين طبي أخرى قد يصل الاشتراك إلى 5 آلاف جنيه سنويا، ونظرا لأن المشروع غير هادف للربح قرر مجلس الاتحاد دعم خدماته ليُصبح متوسط الاشتراك 500 جنيه فقط سنويا للفرد، مناشدا أعضاء اتحاد المهن الطبية للتكافل مع زملائهم حتى يستطيع المشروع تقديم خدمات علاجية أكبر لمن يحتاج من الأعضاء.

وتابع الدكتور حسين عبد الهادى،: أن إجمالى مصروفات الخدمات التى قدمت من قبل مشروع العلاج إلى الأعضاء قاربت على 215 مليون جنيها، وشملت تلك الخدمات التحاليل والاشعات والفحوصات الطبية والعمليات بالإضافة إلى استردادات مصاريف العلاج، لافتا إلى تشكيل لجنة لمعالجة السلبيات القائمة فى مشروع العلاج برئاسة الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد للاتحاد، وتعكف اللجنة على تطوير خدمات المشروع وتفادى السلبيات وتذليل العقبات التي يواجهها الأعضاء.