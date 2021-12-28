اليوم السابع
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المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم فى 7 نقاط

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:00 ص
المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم فى 7 نقاط المتحف المصرى الكبير
كتب محمد أسعد

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تجرى بالمتحف المصري الكبير، الأعمال الهندسية والإنشائية، وعمليات نقل آثار وترميمها وعرضها على قدم وساق، وذلك استعدادًا لتحديد موعد افتتاحه، حيث أكد العديد من المسئولين خلال الفترة الماضية على جاهزية المتحف للافتتاح قريبًا، ولكن يظل تحديد الموعد مقترنًا بالوضع الصحي حول العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا، فمن المقرر أن تجرى احتفالات ضخمة يحضرها رؤساء وملوك دول العالم المختلفة.

ونستعرض في السطور التالية نسب الإنجاز التي وصلت إليها الأعمال داخل المتحف المصري الكبير..

إنجاز 99% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية.
 
الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني لمباني المتحف وأعمال التشطيبات الداخلية.
 
نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.
 
 
الانتهاء من تثبيت 100% من القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم.
 
الانتهاء من عرض أكثر من 65% من مجموعة الملك توت عنخ آمون بفتارين العرض بعد تثبيت 100% من الفتارين
 
الانتهاء من 98% من أعمال أرضيات الساحات الخارجية والزراعات.
 
الانتهاء من 96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، 99.8% من واجهات المتحف ومن قاعات الملك توت عنخ آمون.

المتحف المصري الكبير

المتحف الكبير

منطقة الأهرامات

توت عنخ آمون

موعد افتتاح المتحف الكبير

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