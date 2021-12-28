المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ينشر صورا جديدة من زيارة الرئيس لأسوان

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، صور جديدة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان تجمعه بأطفال من أسوان، خلال تفاعله معهم والتقاط الصور التذكارية .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجولة في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان، حيـث قـام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السـوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

وقال الرئيس إنه جاري العمل حاليا في 52 مركزا في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسـوان الـذي تـم إدراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

وتضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السـوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثيـة نوبية، وعرض قام به أطفـال غرب سهيل ومجموعـة مـن العروض النوبية المتنوعة، وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل، حيث قابل الرئيس مجموعـة مـن أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

كما حرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقـديمها له، وأثنى على حفاوة استقبال أهل القرية، وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس الدعوة للطفلة ( جنى ) التي استقبلته في مرسى جزيرة كيكي مع الطفـل ( ساجد ) والتـي جلست بجـوار الرئيس لحضـور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي يعقد يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ.