اليوم السابع
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الضرائب: تقديم التسوية السنوية لضريبة المرتبات فى موعد أقصاه نهاية يناير

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:32 ص
الضرائب: تقديم التسوية السنوية لضريبة المرتبات فى موعد أقصاه نهاية يناير رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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صرح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى التسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات على نماذج (  6 تسويات  بالنسبة للقطاع الخاص ، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .
 
وشدد " عبد القادر " على ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن نموذج (4 مرتبات) والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم – الرقم القومي – الرقم التأمينى ـ المسمى الوظيفي – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة)  وذلك من خلال المرفقات ، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.

مصلحة الضرائب المصرية

الضرائب

ضريبة المرتبات

ضرائب

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