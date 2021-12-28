السجن 5 سنوات لطالب أصاب "قهوجى" بعاهة مستديمة بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، طالبًا تعدى على قهوجي بالضرب وتسبب في إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى بنسبة 5%بدائرة مركز شرطة الزقازيق،بالسجن 5 سنوات،صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى،و مدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 16517 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، ليوم 29 مايو، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد هـ ع ح ع، 21 سنة، طالب، مقيم بقرية شيبة النكارية مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بضرب المجني عليه "تامر م ع" 22 سنة، عامل نظافة، مقيم بقرية شيبة النكارية مركز الزقازيق، وذلك بأن سدد له ضربة باستخدام سلاح أبيض (سكينة) استقرت في يد المجني عليه اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بنسبة 5%.

وتبين أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكينة)، وإثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بمحل عمله في مقهى، أشهر المتهم في وجهه سلاح أبيض (سكين) وأحدث إصابته.

بالعرض على النيابة العامة قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.