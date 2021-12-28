الرى: التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعى خطوة لسد العجز فى مواردنا المائية

كتب أحمد عرفة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى ، إن التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعى خطوة نلجأ لها لسد العجز في مواردنا المائية، موضحا أن مصر دولة محدودة في مواردها المائية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن احتياجاتنا من الموارد المائية 114 مليار متر مكعب، وهناك فرق 54 مليار متر مكعب بين مواردنا المائية وما نحتاجه، متابعا: نعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من خلال إعادة استخدام المياه، ونوفر 34 مليار من خلال استيراد محاصيل من الخارج بما يوازى 34 مليار متر مكعب.

وتابع المتحدث باسم وزارة الرى ،: نتوسع في محطات معالجة المياه، وحاليا يتم إنشاء محطة الحمام، والتي تعمل على تجميع مياه الصرف الزراعى في الدلتا، وتنتج 7,5 مليون متر مكعب في اليوم، ونستهدف زيادة مصدر المياه لسد العجز الموجود حاليا في مواردنا المائية .