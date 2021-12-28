اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: نأمل فى أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم بالبلاد

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:40 م
الرئيس اللبنانى: نأمل فى أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم بالبلاد ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر الرئيس اللبنانى ميشال عون عن أمله فى أن تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذى ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعى والصحي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفودا من القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية، والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمستشارين ولواء الحرس الجمهورى لتهنئته بمناسبة حلول عيدى الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ولفت عون الى انه لا بد من مواجهة الأسباب التى أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.

وشدد على وجوب وضع حد للاخطاء التى ارتكبت بحق الشعب اللبنانى والتى أشار اليها فى رسالته امس الى اللبنانيين، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على رغم العراقيل التى توضع فى الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات.

وأشاد عون بالعمل الذى تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التى يعمل ضباطها وأفرادها وعسكريوها فى ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مشددا على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه واحباط أى محاولة للاساءة الى هذا الاستقرار، واعدا بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم لهم.

وركز عون على ضرورة عودة الإدارات الى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم من خلال التخفيف قدر الإمكان من حدة الازمة الاقتصادية التى يعيشون فيها، معتبرا ان ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التى يفترض ان تعمل بانتظام من دون أى تعطيل.

 


الرئيس اللبناني

لبنان

اخبار لبنان

الاقتصاد اللبناني

ميشال عون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خلافات حول الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع عقدها فى مارس.. ميشال عون: لن أوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع وإذا أتانى سأرده.. وجنبلاط: يجب احترام الدستور.. رئيس حكومة لبنان: نعقد اجتماعنا قريبا

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:30 م

ميشال عون: لبنان سيخرج من كافة الأزمات الراهنة وبشكل أقوى رغم كافة الصعوبات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:48 م

ميشال عون يبحث مع ميقاتى آخر التطورات فى لبنان ومعالجة القضايا العالقة

الخميس، 11 نوفمبر 2021 02:04 ص

ميشال عون: تعيين سارة منقارة مستشارة خاصة للحكومة الأمريكية فخر للشعب اللبنانى

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 01:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة