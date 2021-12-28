اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "محدش هيعيا من الجدية والهمة.. واللى يهتم بالناس ربنا هيحميه"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:47 م
الرئيس السيسي: "محدش هيعيا من الجدية والهمة.. واللى يهتم بالناس ربنا هيحميه" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية المتابعة الدقيقة لكل الأمور، قائلا: "البلد مبتطلعش كده.. بتطلع بالمتابعة الدقيقة والإصرار والعناد.. محدش هيعيا من الجدية والهمة، لأن ربنا هيحميك.. اللى يهتم بالناس ربنا ميحمهوش؟ لا.. هيحميه ويحافظ عليه ويقويه طول ما انت بتجرى على الناس".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع كيما 2 بأسوان: "لازم تعرف ليه البلد دي ضاعت.. بحيرة ناصر كانت بتطلع 80 ألف طن سمك ليه نزل.. وزارة الزراعة متمثلة في هيئة الثروة السمكية الكلام ده مش بحيرة ناصر بس، كمان البردويل والمنزلة وكل البحيرات كانت بتطلع سمك قبل استزراع السمك طيب تقولى لو البحيرات بتطلع انتاجها كنا مش هنحتاج استزراع لا.. كنا هنحتاج علشان الزيادة السكانية".

الرئيس السيسى

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