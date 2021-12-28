اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي لنواب البرلمان: "بدل ما نرفع سعر القصب.. نزود إنتاجية الفدان"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:59 ص
الرئيس السيسي لنواب البرلمان: "بدل ما نرفع سعر القصب.. نزود إنتاجية الفدان" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعر القصب، قائلا: "النواب قبل موسم القصب يطلبوا زيادة السعر.. والنبى زود السعر شوية.. نواب الشعب على دماغنا.. يا جماعة البرلمان بدل ما تقولى زود السعر.. طب هزود قد ايه 50 -100 جنيه.. انا بقولك على حاجة تزود 20 طن.. يعنى 50 % زيادة".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على حديث وزير الزراعة بحفل افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد: "يعنى الزيادة أكبر والإنتاج أكبر.. لما تقولى الفدان يجيب 65 ألف طن.. طب لا ليه.. ليه مش يكون 70 ألف طن.. صعب ولا عاوز متابعة وحرص وإصرار.. كتير من الكلام بيتقال".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كيما أسوان

اسوان

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "لازم نجرى على رزقنا.. وربنا بيرزق العصفورة بدون طلب"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:44 ص

الرئيس السيسي يمازح وزير المالية: الدكتور معيط فى حالة اكتئاب دائم

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:39 ص

الرئيس السيسي: "فيه فرق بين كلام المكاتب واللى بنعمله على الأرض للناس"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:34 ص

الرئيس السيسي: عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:32 ص

الرئيس السيسى: القطاع الخاص شريك معنا.. ونزول الشركات البورصة توجه الدولة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:20 ص

الرئيس السيسى: "إدارة القطاع العام ليست ذات كفاءة ولا تحقق النجاح المطلوب"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:16 ص

الرئيس السيسي: الإصلاح فى قطاع الأعمال لن يكون على حساب العمال

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:12 ص

الرئيس السيسي: المواطن تحمل إجراءات صعبة علشان مصلحة بلده

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:11 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "قلاع صناعية"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:07 ص

الرئيس السيسي: "أهلا وسهلا بالقطاع الخاص.. إحنا محتاجينه معانا"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:07 ص

الرئيس السيسي: "هنوفر عناصر النجاح للمصانع الجديدة ومش هنكرر اللى فات"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:57 ص

الرئيس السيسي: "لن انسى عام 2011.. وربنا أنقذ البلد دى من الخراب والدمار"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:55 ص

بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة فى الصعيد بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:15 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاحات جديدة ويتفقد مصنع اليوريا فى كيما

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:03 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة