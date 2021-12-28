اليوم السابع
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على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد"...

الرئيس السيسى يكرم عددا من النماذج المضيئة بمحافظة أسوان

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:34 م
الرئيس السيسى يكرم عددا من النماذج المضيئة بمحافظة أسوان زيارة الرئيس السيسي لمحافظة أسوان
إبراهيم حسان

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المضيئة على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الروماني بمحافظة أسوان.

 

وشمل التكريم، إهداء درع لروح الراحل اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والذى كان له العديد من الإنجازات والإشراف على عدة مشروعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع بمبادرة حياة كريمة، وهو من أكثر المتطوعين التزاما وتواجدا، والمهندس أحمد عواد، والذى ساهم في تطوير كورنيش النيل بأسوان، وفريق الجامعة الألمانية، صاحب مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والمهندس يوسف، رئيس إحدى شركات المقاولات، وعلاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة، والدكتور أحمد عبد المنعم، مستشار محافظ أسوان، والذي شارك في مشروع الهوية البصرية وعدة مشروعات في أسوان.

 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال إن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.


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