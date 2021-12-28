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الرئيس السيسى يشهد فقرات فنية بالمسرح الرومانى بأسوان.. ويؤكد: بحب كل المصريين

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:21 م
الرئيس السيسى يشهد فقرات فنية بالمسرح الرومانى بأسوان.. ويؤكد: بحب كل المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من العروض الفنية، على المسرح الرومانى بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، تمثل فى أداء بعض الفنانين أغانى تبرز جمال مدن الصعيد، والإشادة بمعدن مواطني الصعيد، ومنها أغنية الفنان محمد منير "على الصعيد الجوانى".

 

وتفاعل المشاركون في الحفل، وهتفوا جميعهم قائلين: "بنحبك يا ريس والله بنحبك يا ريس"، وهو ما دفع الرئيس السيسى للرد عليهم، قائلاً:"وأنا والله بحب كل المصريين"، مشدداً على أن ما تم من مشروعات في صعيد مصر يعد خطوة من ألف خطوة، مضيفاً: "خدنا خطوة من ألف خطوة في الصعيد دى معايا".

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى استعراضا غنائيا، خلال احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الرومانى فى مدينة أسوان الجديدة، عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث رحب أهالى أسوان بزيارة الرئيس السيسى للمحافظة، مشيدين بمشروعات الإعمار بالمحافظة.

 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال إن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.


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