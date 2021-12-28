الرئيس السيسى: امشوا على الدائرى شوفوا حجم المنشآت وعدد الساكنين تعرفوا الخطر

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات في أسوان: لا نتكلم مع المختصين فقط ولكن نتحدث مع بعضنا كلنا وأقول وهذا كان محل نقاش، حيث قلت إن حجم المسكون من الموجود من مشروعات سكنية كلها ليس كثير ولا اريد أن أقول نسب.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: سيروا على الدائرى شوفوا حجم المنشآت الموجودة وحجم المسكون منها وهذا معناه خطير أن ثقافتنا إن كل من معاه قرشين باع حتة أرض أو اشتغل في حتة يبنى على قد ما يقدر هل هتجيب أم لا، هتسكن أم لا.

وتابع الرئيس السيسى: الثقافة التي أراها أنه متصور أن هذا استثمار وأنه ضمن فلوسه حطتها في عمارة 7 او 8 أدوار والشقة نص مليون جنيه يبقى معاه 20 مليون جنيه، وأنا خايف يكون لدينا وهم أنت حبست فلوسك صعب أنها تجبلك.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد الفيلات بمحافظة أسوان، وذلك خلال تفقده منطقة الإسكان والفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غرف الفيلات، واطمأن على كافة التشطيبات في الفيلا.

واستمع الرئيس السيسى، لشرح الدكتور مصطفى مدبولى، والمسئولين، حول تشطيبات الفيلات في مدينة أسوان الجديدة.