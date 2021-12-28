اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: كل قرية لازم يدخلها صرف ومياه شرب.. ومصر جمايلها علينا كلنا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:36 م
الرئيس السيسي: كل قرية لازم يدخلها صرف ومياه شرب.. ومصر جمايلها علينا كلنا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر جمايلها علينا كلنا، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ستغطي جميع القرى خلال 3 سنين، مضيفا: "خدنا أول تلت اللي هو أصعب حاجة هاتقولى فيه حاجت صعبة هقولك اللى احنا اخترناه كان أصعب ".
 
وقال الرئيس السيسي خلال تفقده كورنيش أسوان: "التلت ده يخلص في سنة هنعمل فيه الصرف الصحي ومراجعة الميه والصرف والكهرباء والطرق وتبطين الترع وتوفير الغاز والاتصالات.. بنتكلم على دولة بتخش على كل ريف مصر صعيد دلتا والتوابع ده موضوع مش متنقى.. مش هنسيسب حد البرنامج لكل قرية في مصر لازم يخشلها صرف صحى وميه شرب وكل قرية ممكن يخشلها الغاز هيدخل والاتصالات والنت واللى حاجات دي.. ولو مفيش مدارس لو المستشفى هنعمل ثم المحليات بتاعتها.. أملنا عند ربنا إن في 3 سنين نقدرنوفى بالوعد ده من الدولة المصرية.. كهرباء يعني إيه؟ ممكن يكون جودتها بتقطع شوية احنا بنتكلم عن جودة كهرباء حقيقية".
 
وتابع الرئيس السيسي: "بعد 6 شهور هنخش على التلت التاني وياخد سنة، وبعد سنة نخش على التلت الأخير، يبقا كده خلصنا الريف بتاع كل قرى مصر وتوابعها.. احنا باصين لكل ريف مصر من الجيزة والصف لغاية أسوان والبرنامج الموجود "حياة كريمة" هنغطي كل الملاحظات ويا رب بارك لمصر".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اسوان الجديدة

مدينة اسوان الجديدة

مصر أخبار مصر

مصنع كيما أسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "عندنا تاريخ وتراث جميل.. والصناعات الحرفية مكسب لمصر"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:21 م

الرئيس السيسى يتفقد معرض الحرف اليدوية بمدينة أسوان الجديدة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:10 م

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة والكورنيش

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:38 م

الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات بالصعيد: مصر تحتاج إلى تريليون دولار موازنة.. وأنا لا بخاف ولا بيهمنى إلا البلد والعمر بتاع ربنا.. وربنا أنقذ بلدنا من الدمار.. واللى خايف على الكرسى كان بيقعد ويخرب.. فيديو

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:43 م

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بعربات السكة الحديد الجديدة بمحطة أسوان

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة