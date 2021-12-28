الجمعة.. أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد جديدة بالقرنة والطود وإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر افتتاح 3 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من تشييدها وصيانتها وترميمها هى:- (مساجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد الإمام البخارى بقربة النمسا بمركز ومدينة إسنا - مسجد القرية النموذجية بالقرنه بمركز ومدينة القرنة)، والتى سيتم إفتتاحها بحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الاقصر وإدارت أوقاف الطود والقرنه والنمسا.

وكان قد عقد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إجتماع مع مسئولى فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر لبحث التعاون بين المديرية والفرع خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تنظيم سلسلة من الندوات فى القرى المختلفة حول التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر بالتعاون مع المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه عقدت المديرية إجتماعاً تنسيقياً بديوان المديرية مع المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وذلك لبحث أطر التعاون بين المديرية وفرع المجلس وسبل تفعيلها، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.



أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد جديدة بالقرنة والطود وإسنا (1)



أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد جديدة بالقرنة والطود وإسنا (2)



أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد جديدة بالقرنة والطود وإسنا (3)



أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد جديدة بالقرنة والطود وإسنا (4)