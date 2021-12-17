وكيل أوقاف الأقصر يفتتح مسجد الصن بأرمنت الحيط ويخطب الجمعة داخله.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الصن فى أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، أنه تشرفت مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الصن بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت، وبحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر، وعلى رأسهم مدير المديرية، وبحضور فضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف أرمنت، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ نادى محمد حفنى مدير إدارة أوقاف أرمنت، والنائب بهجت الصن عضو مجلس النواب.

وقد قام بارتقاء المنبر وألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية ،وكانت بعنوان "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، وبين فيها فضيلته أن اللغة العربية هى من أعظم اللغات حيث أنها قد فضلت بأنها لغة القرآن، وأن الله تعالى قد إمتدح ذلك لأنه نزل بلسان عربى ميين وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الشرع بهذه اللغة، فيجب علي الجميع أن يحافظون عليها لأنهم بذلك يبتغون وجه الله عز وجل.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه خلال شهر نوفمبر 2021، أصدرت المديرية تقريرا مجمعا عن إنجازات المديرية فى الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2021، كما سلمت المديرية 100 عمامة أزهرية للأئمة ليصل إجمالى ما جرى تسليمه 775 عمامة أزهرية، كما تم تسليم 300 زى أزهرى بإجمالى 500 زي أزهرى للأئمة والدعاة، كما جرى افتتاح مسجدين جديدن وهى مساجد الحاج حسيب إبراهيم بالقرنة بمركز ومدينة القرنة فى يوم الجمعة 5/11/2021، ومسجد التقوى بقرية زرنيخ بمركز ومدينة إسنا فى يوم الجمعة 12/11/2021، كما قامت المديرية بفرش 2 مسجد جديد من سجاد الوزارة وهى مسجد الطاهر الحامدى بالكرنك بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بمساحة 300 متر، ومسجد الرحمن الزغبى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف إسنا بمساحة 120 مترا.



جانب من افتتاح مسجد الصن بأرمنت الحيط



فعاليات افتتاح مسجد الصن بمدينة أرمنت



وكيل أوقاف الأقصر يفتتح مسجد الصن بأرمنت الحيط ويخطب الجمعة