التشيك تسجل 6 آلاف و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت: هناء أبو العز

سجلت جمهورية التشيك ، 6 آلاف و850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر راديو "براج" الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة تعد أقل بمقدار نحو ألفي حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هناك 3505 أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس بينهم 687 شخصا حالتهم خطيرة.



وذكر راديو "براج الدولي"، أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور خمسة أشهر من الحصول على جرعات اللقاح الأساسية كاملة، مضيفًا أن الحكومة تحاول إتاحة الجرعات التنشيطية لجميع الفئات في أسرع وقت لمجابهة تفشي متحور "أوميكرون".



ووفقًا لعلماء الوبائيات، فإن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار دون إمكانية كبيرة لتعقبه ما يرشحه ليكون المتحور الأكثر انتشارًا من فيروس "كورونا" في التشيك بحلول منتصف يناير المقبل.