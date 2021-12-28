الإعدام شنقا لزوجين بالشرقية قتلا مزارعا بمركز فاقوس

الشرقية -فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لزوجين بمركز فاقوس، لقيامهما بقتل مزارع وسرقة هاتفه المحمول، خوفا من تهديدهما بعلاقة محرمة، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية رقم 15448 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فاقوس، عندما أحالت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، كل من " ال س ا" 40 عاما طباخ وزوجته "أ ع م" 31 عاما ربة منزل مقيمين مركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بتاريخ 8 مايو من العام الجارى، بقتل "أ إ" مزارع مقيم فاقوس، والتعدى عليه بأداة حديدية محدثين إصابات متعددة به، والتخلص من جثته بالزراعات.