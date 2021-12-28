اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا أعاصير ولاية كنتاكى الأمريكية إلى 77 شخصا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:02 ص
ارتفاع عدد ضحايا أعاصير ولاية كنتاكى الأمريكية إلى 77 شخصا إعصار كنتاكى
وكالات الأنباء

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أعلن حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية آندى بشير، أن عدد ضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية فى العاشر من ديسمبر ارتفع إلى 77 قتيلا، بعد وفاة طفل رضيع بمقاطعة جريفز الأشد تضررا من الأعاصير، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

يذكر أن 74 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي، بينما قتل 14 شخصا في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارا واسعا في منطقة تضم خمس ولايات أمريكية، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.

وتحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.

وأعلنت السلطات الاتحادية 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

 


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