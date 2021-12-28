إنجاز من أجل البلد والناس.. رسائل الرئيس السيسى من أسوان (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطنين يبحثون عن فرص عمل، متابعا: "المواطنون في أسوان مثلا اللى عاوزين فرص عمل.. طب لو جيت وقولت تعالو ننزل على 50 ألف كبرنامج قومى لمحافظة أسوان.. وننزل عليهم ونقعد كمسئولين على الأرض دى.. نحولهم للزراعة "شتلات".. الـ 50 ألف فدان دول كلهم شتلات.. ده كده التجربة هتسمع والطريقة هتسمع والناس قاعدة على رؤوس الغيطان علشان كده.. زيادة الإنتاجية هتكون 50 % ".

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد عددا من الرسائل المهمة لكل المصريين.

مش عايز من المواطن حاجة.. أنا عايز أدى له وأغنِيه

عايزين نغنى الناس مش تاخد دعم وخلاص وما ننهضش

عمرك ما هتنجح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف

فيه فرق بين كلام المكاتب واللى بنعمله على الأرض للناس

الرى بالتنقيط يزيد الإنتاج ويوفر المياه ويحافظ على البيئة

عايزين أكبر حجم من الإنتاج بأقل حجم من السماد والمياه

محدش هيعيا ولا يتعب من الشغل والجد

الفرص موجودة ولازم نجرى على رزقنا

ربنا بيرزق العصفورة بدون طلب

لنواب البرلمان: بدل ما نرفع سعر القصب نزود إنتاجية الفدان

لما تقول لى الفدان يجيب 65 طن ليه ما يكونش 70 طن

ننزل على 50 ألف فدان ونحولها لزراعة الشتلات ونزود الإنتاج 50%