إنجازات 2021 بجامعة أسيوط.. افتتاح الرئيس السيسى لمستحدثات مستشفى طب الأسنان

أسيوط فريق المحافظات

هنا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى أعضاء مجلس الوزراء وشعب مصر العظيم وأفراد المجتمع الجامعى بمناسبة قرب انتهاء العام الجارى 2021 ، داعياً المولى عز وجل أن يكون العام القادم 2022 عام تقدم ورخاء لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل .

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن عام 2021 أبى أن ينصرم بدون تتويج إنجازات الجامعة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمستحدثات كلية طب الأسنان والتى تضم أكبر مستشفى جامعى متخصص فى طب الأسنان على مستوى الجمهورية والمقامة على مساحة أكبر من 6 آلاف متر مربع وتضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 45 مليون جنيه، كما تبلغ قيمتها الإنشائية أكثر من 89 مليون جنيه وتستقبل نحو 1200 مريض شهرياً ، إلى جانب بدء تشغيل المرحلة الأولى من أكبر مستشفى جامعى للإصابات والطوارئ والتى بدأت بتشغيل العيادات الخارجية لقسم العظام ، تمهيداً لافتتاحها فى 2022 .

وأشاد الدكتور طارق الجمال بما تشهده جامعة أسيوط من رعاية ودعم رئاسى ساهم فى تحقيق عدد من الإنجازات والمشروعات الهامة وغير المسبوقة والتى تتضمن بدء الأعمال الإنشائية اللازمة لتنفيذ مستشفى 2020 الجامعى لعلاج الأورام بالمجان والمقرر إقامتها على مساحة 10 آلاف متر مربع وفق أحدث النظم الطبية المتخصصة، كما شهد 2021 وضع حجر الأساس لمستشفى الجامعى الجديد للعيون والأنف والأذن والحنجرة والمقرر إقامتها على مساحة 3 آلاف متر مربع ،إلى جانب ما شهده 2021 من صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد بحثى جديد لعلوم المواد والنانو تكنولوجى ليأتى استكمالاً للمعاهد العلمية الجديدة والمستحدثة الجارى إقامتها فى مجمع البحوث .

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن عام 2021 كان دليلاً يعكس إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها المتميزة على مستوى الجامعات المصرية وتواصل تقدمها بين مصاف أفضل الجامعات العالمية وذلك بتطوير ما تقدمه من خدمة تعليمية وبحثية وتحسين ما تقدمه من أنشطة خدمية دعماً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتحقيقاً لأسس التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 والتى يأتى فى مقدمتها ملف الرعاية الصحية وذلك بما تضمه الجامعة من صروح طبية متخصصة تستقبل نحو 2 مليون ونصف مريض سنوياً وتعمل على إجراء أشد العمليات الجراحية دقة وتعقيداً بما فيها عمليات زرع الكلى والكبد والجراحات المعقدة اللازمة لعلاج القلب والمخ وسائر المرضى المترددين على مختلف الأقسام الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية .

أما فى مجال الطب البيطرى فأشار رئيس الجامعة إلى افتتاحه أول وحدة متكاملة على مستوى الجمهورية لتشخيص وعلاج الأحياء المائية بتكلفة تتجاوز 10 مليون جنيه بالمستشفى الجامعى التعليمى للطب البيطرى إلى جانب الانتهاء من بعض التجهيزات المضافة للمستشفى من قاعات دراسية وبنية تحتية بتكلفة بلغت 6 مليون جنيه .

كما تصدرت جامعة أسيوط الجامعات المصرية بحصولها على أول شهادة اعتماد لنظام ميكنة إيصالات التحصيل الالكتروني، مضيفاً أن عام 2021 شهد افتتاح أول مجمع للخدمات على مستوى الجامعات والذى يضم فروع للهيئات والمكاتب القائمة على استخراج الأوراق والشهادات الرسمية مثل مكتب توثيق الشهر العقارى ، ومكتب الخدمات الشرطية والمختص باستخراج شهادات الميلاد ، والبطاقات الشخصية ، وتصاريح العمل ،وجوازات السفر وما إلى ذلك من أوراق وشهادات وذلك لخدمة أفراد المجتمع الجامعى والتيسير عليهم .

وتعزيزاً لجهود الجامعة لدعم ورعاية العاملين بها شهد عام 2021 إصدار رئيس الجامعة قراره بالموافقة على أكبر حركة تسويات فى تاريخ الجامعة والتى استهدفت تسوية الوضع الوظيفى لنحو 1200 موظف ممن حصلوا على مؤهلات دراسية أعلى خلال سنوات عملهم ، كما شهد 2021 الموافقة على صرف علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف بالجامعة من مختلف القطاعات ، كما أشار رئيس الجامعة إلى توزيعه 480 وحدة سكنية وحدة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة وذلك للمتقدمين للحصول عليها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بعد إجراء قرعة علنية وسط أجواء من النزاهة والشفافية، كما شهد 2021 افتتاح مقراً فرعياً لعيادات التأمين الصحى داخل المستشفى الجامعى لخدمة عشرات الآلاف من العاملين والحاليين بالجامعة والمحالين للمعاش .

ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عام 2021 كان عام لتألق أبناء الجامعة من الطلاب والذى تضمن تخريج أول دفعة من أبناء كلية الفنون الجميلة وافتتاح برنامج نظم معلومات الأعمال BIS ، كما حصدت الجامعة جائزتى أفضل مشرف أكاديمى وأفضل فريق طلابى متطور فى مسابقة إيناكتس السنوية على مستوى الجمهورية فى ختام المسابقة وفاز الفريق الطلابى الأحلام بالميدالية الفضية على مستوى الجمهورية فى ختام المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات ECPC ، كما فاز منتخب جامعة أسيوط للكرة الطائرة طالبات بالمركز الأول فى أسبوع الفتاة الجامعية بالأقصر ، أما طلاب كلية الهندسة فحصدوا المركز الأول فى التدريب الصيفى لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية، كما فاز طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب على 3 مراكز متقدمة فى مهرجان الشروق السادس لإبداعات طلاب الإعلام ، وأيضاً حصد طلاب الجامعة 3 مراكز متقدمة فى ختام المنتدى الأفريقى لريادة الأعمال، وواصل طلاب كلية حاسبات ومعلومات تألقهم بالفوز بالميدالية الذهبية والمركز الرابع على مستوى الدول العربية والقارة الأفريقية فى مسابقة المبرمجة.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن عام 2021 شهد طفرة ملحوظة فى ترتيب جامعة أسيوط بين مصاف أفضل جامعات العالم وفق ما تم فى عدد من التصنيفات الدولية والتى تضمنت ما أعلنه تصنيف ويمتريكس الأسبانى فى يوليو 2021 والذى أدرج جامعة أسيوط فى المركز 1325 عالمياً بدلاً من ترتيبها السابق فى نفس العام فى 1552 بتحسن وقدره 227 درجة ، كما جاءت فى الترتيب 18 عربياً والمركز 22 أفريقياً ، كما ظهرت جامعة أسيوط لأول فى التصنيف الصينى ARWU لتصنيف الجامعة وذلك بإدراج القطاع الهندسى فى الترتيب 301 – 2400 ، كما أعلن تصنيف التايمز البريطانى إدراج نجاح جامعة أسيوط فى تحقيق 15 هدف من أهداف التنمية المستدامة ، كما أشار الدكتور المنشاوى إلى قيام معامل البيردوجر العلمى لتصنيف العلماء والباحثين AD Scientific Index بإعلان الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بوصفه واحداً من كبار أساتذة العظام ومؤسسة مدرسة الجراحات الميكروسكوبية فى المركز الأول على مستوى الجمهورية والثالث أفريقاً وفى المركز 364 عالمياً بين أبرز علماء العالم فى النشر العلمى فى مجال جراحة العظام وإدراج الدكتور على بديوى الأستاذ بقسم أمراض النساء فى المركز الأول على مستوى مصر وأفريقيا والمركز 108 على مستوى العالم فى مجال الصحة الإنجابية وأبحاث التكاثر وإدراج الدكتورة إيمان خضر بقسم أمراض المخ والأعصاب فى المركز الأول محلياً والرابع أفريقياً وفى المركز 304 على مستوى العالم فى النشر العلمى فى تصنيفها .

كما أعربت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن فخرها فى عام 2021 بفوز جامعة أسيوط بالمركز الثانى كأفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة فى المسابقة التى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشهدت منافسة قوية من مختلف الجامعات المصرية ، كما نجح طلاب كلية التربية فى 2021 فى محو أمية نحو 11246 مواطن لتحتل مكانة متقدمة بين الكليات الفاعلة فى مجال محو الأمية على مستوى جامعات الجمهورية ، وفى المجال المجتمعى والخدمى نوهت عن افتتاح رئيس الجامعة لأول وحدة طبية فى صعيد مصر للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى صحة المرأة ، كما قامت مؤسسة عملية الابتسامة مصر بتنظيم قافلة طبية دولية تضمنت استقبال الجامعة لعدد 30 طفلاً ليبياً لعلاج العيوب الخلقية وإجراء عمليات شق سقف الحلق والشفاه الأرنبية بالمجان .

وعن جهود الجامعة لمواجهة فيروس كورونا أوضحت الدكتورة مها غانم أن الجامعة قامت بجهد متواصل لمتابعة التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتنسيق مع وزارة الصحة من أجل توفير جرعات اللقاح المضاد للفيروس ونشر الوعى الصحى اللازم لتشجيع أبناء الجامعة على التطعيم ، ونشر نحو 13 نقطة ثابتة فى مختلف أنحاء الحرم الجامعى إلى جانب النقاط المتحركة وذلك للتيسير على أفراد الجامعة الحقن باللقاح وهو ما أثمر عن انتهاء تطعيم نحو 70% من إجمالى أفراد المجتمع الجامعى وهو ما يشمل تطعيم 74.25% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، و92% من إجمالى عدد العاملين الدائمين والمؤقتين ، و57.7% من إجمالى طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا .

كما شهد عام 2021 افتتاح رئيس الجامعة لأول مقر " درايف ثرو " لإجراء مسحة كورونا من داخل السيارة من خلال مقر مجهز بممر لاستقبال السيارات ، إلى جانب مقر مجاور للراغبين فى إجراء مسحة الكشف عن فيروس كورونا من المترددين على المستشفى الجامعى سيراً على الأقدام .