رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته فى وكيلة كلية الطب ويعين مديراً للمستشفى البيطرى

أسيوط فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات نصت على تجديد تعيين الدكتورة أمانى عمر محمد عمر الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة 3 سنوات.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور مؤمن عبد العظيم محمد الأستاذ بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطرى بالجامعة مديراً للمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية وذلك لمدة سنتين.

وشملت القرارات أيضاً تعيين الدكتور عصام عادل أحمد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب مديراً لوحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة نادية محمد محمد بقسم التاريخ بالكلية نائباً له.