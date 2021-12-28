اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:10 م
أكرم القصاص
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أهم 7 معلومات عن محلج الفيوم المطور بقيمة 250 مليون جنيه .. صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:45 ص
أهم 7 معلومات عن محلج الفيوم المطور بقيمة 250 مليون جنيه .. صور محلج الفيوم المطور
الفيوم رباب الجالي

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محلج الفيوم المطور احد أهم المشروعات التي تمت مؤخرا بمحافظة الفيوم، ويساهم في خدمة منظومة القطن الجديدة ويحقق نقلة كبيرة في مجال حلج الأقطان علي مستوي الجمهورية ، وأهم 7 معلومات عن المحلج:

أولا : المحلج تم إنشاؤه على مساحه 10 أفدنة بمدينة الفيوم

ثانيا : التكلفه الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتطوير بالمحلج بلغت 250 مليون جنيه حتي الآن  

ثالثا: الطاقه الانتاجيه للمحلج 5 طن قطن شعر في الساعه

رابعا: الطاقة الإنتاجية للمحلج في اليوم  120 طن قطن شعر

خامسا : يهدف المحلج  الي إجراء عملية حلج القطن آليا وفقا للمعايير العالمية ويزيد من نقاء بالات القطن المنتجة

سادسا : تم التطوير بالتعاون مع شركة هندية بتكنولوجيا أمريكية بطاقة إنتاجية 5 طن في الساعة

سابعا : يتكون المحلج من 6 مباني وهي
مبني صالة التضرية
مبني صالة الحليج والمكبس
مبني معالجة البذرة
المبني الخدمي
مبني المحولات والكهرباء
غرفة الغلاية
 

محلج الفيوم المطور
محلج الفيوم المطور

 

محلج الفيوم
محلج الفيوم

 


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