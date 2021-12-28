أهم 7 معلومات عن محلج الفيوم المطور بقيمة 250 مليون جنيه .. صور

محلج الفيوم المطور احد أهم المشروعات التي تمت مؤخرا بمحافظة الفيوم، ويساهم في خدمة منظومة القطن الجديدة ويحقق نقلة كبيرة في مجال حلج الأقطان علي مستوي الجمهورية ، وأهم 7 معلومات عن المحلج:
أولا : المحلج تم إنشاؤه على مساحه 10 أفدنة بمدينة الفيوم
ثانيا : التكلفه الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتطوير بالمحلج بلغت 250 مليون جنيه حتي الآن
ثالثا: الطاقه الانتاجيه للمحلج 5 طن قطن شعر في الساعه
رابعا: الطاقة الإنتاجية للمحلج في اليوم 120 طن قطن شعر
خامسا : يهدف المحلج الي إجراء عملية حلج القطن آليا وفقا للمعايير العالمية ويزيد من نقاء بالات القطن المنتجة
سادسا : تم التطوير بالتعاون مع شركة هندية بتكنولوجيا أمريكية بطاقة إنتاجية 5 طن في الساعة
سابعا : يتكون المحلج من 6 مباني وهي
مبني صالة التضرية
مبني صالة الحليج والمكبس
مبني معالجة البذرة
المبني الخدمي
مبني المحولات والكهرباء
غرفة الغلاية
محلج الفيوم المطور
محلج الفيوم
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