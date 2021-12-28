أكرم القصاص: عام 2021 يمكن تسميته بعام الصعيد

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، إن سنة 2021 يجرى اختتامها بطريقة جيدة للغاية من خلال مشروعات في الصعيد، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظات الصعيد، متابعا: يمكن أن نسمى هذا العام بعام الصعيد.

وأضاف رئيس تحرير اليوم السابع، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك إنجازات كثيرة تتحقق على أرض الواقع، موضحا أن الرئيس السيسى لا يركز فقط في المشكلات ولكن أيضا يطرح حلولا، مثلما طرح فكرة الإيجار كحل لزواج الشباب، وكذلك طرح فكرة الإيجار حتى التملك للشقة، وكلها حلول إيجابية.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الحديث عن العمران وما حدث من فوضى فى بناء على الأراضى الزراعية والتي خسرنا بسببها أراضى زراعية، هو أمر في غاية الأهمية، وينبغى مواجهته للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.



وتابع رئيس تحرير اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على لقائه بالناس، كما أن تصريحاته بشأن ضرورة أن نساعد الناس أن تعمل، حيث إن توفير فرص العمل يمثل أهمية كبيرة.

ولفت رئيس تحرير اليوم السابع، إلى أن الرئيس السيسى أكد أنه عندما نصلح القطاع العام فأي إصلاح لا ينبغي أن يقترب من العمال، وهذا يؤكد أن الدولة تقف بجانب المواطن.