اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أكرم القصاص: أسبوع الصعيد يشعرنا بالفخر والاعتزاز تجاه إنجازات الدولة المصرية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:20 م
أكرم القصاص: أسبوع الصعيد يشعرنا بالفخر والاعتزاز تجاه إنجازات الدولة المصرية الكاتب الصحفى أكرم القصاص
كتب أحمد عرفة

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إنه شاهد على الافتتاحات التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى في محافظات الصعيد ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، موضحا أن كل الناس التي رأت هذه الافتتاحات فوجئت بكم الإنجاز الذى حدث فى هذه المشروعات، وهناك إنجازات مذهلة للغاية على كافة المستويات.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أى شخص تابع هذا الحدث يشعر بالذهول والفخر بحجم الإنجاز وطريقة الإنجاز والأفكار التي يراها في بناء جمهورية جديدة وتحديث الدولة المصرية، وكذلك السياقات القانونية والأخلاقية والسياسية موجودة.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن هذا عام الصعيد وليس أسبوع الصعيد وما حدث من مشروعات تحتاج لسنوات، حيث كنا نجد في السابق حجر أساس يتم وضعه ولا نجد مشروعات، ولكن الآن نجد مشروعات يجرى الانتهاء منها، ونجد الآن معامل تكرير في أسيوط توفر موادا بترولية للصعيد وهو دعم للصناعات البتروكيماويات.

وواصل الكاتب الصحفى أكرم القصاص: نجد الآن محاور تربط شرق النيل بغربه هي محاور بأطوال تتجاوز الـ20 كيلو بها 17 كوبرى و17 نفقا، والحرص على زيادة الأراضى الزراعية، والتى تمثل ممرات التنمية.


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