اليوم السابع
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أسعار الحديد والأسمنت في السوق اليوم.. 875 جنيها أقل سعر لطن الأسمنت

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:00 ص
أسعار الحديد والأسمنت في السوق اليوم.. 875 جنيها أقل سعر لطن الأسمنت حديد تسليح - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة مواد البناء، أن سعر طن الحديد في مصانع الدورة المتكاملة حوالي 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخري.
 
وأضافت في نشرتها، أن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيه.
 
وكشفت تراجع، سعر طن الحديد لمصانع الدرفلة 13700 جنيها تسليم أرض المصنع ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه.
 
وتم إعلان  تعديلات ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتي شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة في القرار 47 لسنة 2020 ، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.

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الاسمنت

أسعار الأسمنت

الصناعات الثقيلة

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