أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم البدر للبلاستيك، المشروعات الصناعية الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم البدر للبلاستيك، المشروعات الصناعية الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 3.03 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 330 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.51% والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 103 مليون جنيه، مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4703 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1139 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 2.152 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.05%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 21.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.63%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 35.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.35%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.513 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.06%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 3.700 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.76%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.95%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.656 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.