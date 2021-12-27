5 أطعمة للوقاية من تصلب المفاصل فى الشتاء.. أبرزها الشوربة والخضروات الورقية

كتبت فاطمة خليل

في فصل الشتاء تصبح المفاصل أكثر عرضة للتصلب والألم، حيث تنخفض درجة الحرارة، وتشعر بشد عضلاتك لكن تناول أطعمة معينة في موسم الشتاء يمكن أن يمنع تصلب المفاصل، في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة شتوية للوقاية من تصلب المفاصل، بحسب موقع "health shot".

أطعمة للوقاية من تصلب المفاصل فى الشتاء

المكسرات

المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تساعد في تقليل التورم والألم ، وتحافظ على دفء جسمك خلال فصل الشتاء وتشمل المكسرات اللوز والكاجو والجوز وهي غنية بالألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين هـ، ولها خصائص مضادة للالتهابات.

الخضروات الورقية



تتوفر الكثير من الخضروات الورقية بسهولة في فصل الشتاء. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن المليئة بمضادات الأكسدة، تحتوي على مادة السلفورافان التي تبطئ المشاكل المتعلقة بالعظام.

شوربة العظام



يتكون حساء مرق العظام عن طريق غلي العظام والأنسجة الضامة للحيوانات. حساء العظام غني بالمعادن والجلوكوزامين والأحماض الأمينية ، وهي مفيدة لصحة العظام وبالتالي فهي تخفف من آلام المفاصل.

الكركم



يعتبر الكركم مضاد حيوي طبيعي ومخفف للآلام وقد اشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والتي بدورها تساعد في تقليل آلام المفاصل وتيبسها.

الزنجبيل والثوم



من المعروف أن الزنجبيل والثوم لهما خصائص مطهرة تساعد في تقليل آلام المفاصل وتورمها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.