كتبت فاطمة خليل

أثار الارتفاع المفاجئ في حالات متغيرات أوميكرون لفيروس كورونا حول العالم حالة من القلق والخوف من أن يصيب أوميكرون، الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا عددًا كبيرًا من السكان في فترة زمنية أقل، وأعراض أوميكرون أكثر اعتدالًا مقارنة بمتغير دلتا ولكن وفقًا للخبراء، نظرًا لارتفاع معدل قابلية الانتقال، يمكن أن يصبح قريبًا هو البديل السائد في جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتعرف على 4 أعراض لمتغير أوميكرون لكورونا تختلف عن دلتا، بحسب موقع "تايمز أوف انديا".

الاختلاف في أعراض أوميكرون ودلتا



يعد كلا من دلتا وأوميكرون متغيرات متحولة للسلالة الأصلية لفيروس كورونا، وتختلف أعراض كلا النوعين عن بعضها البعض.

يكشف الخبراء أن التعب وآلام المفاصل والبرد والصداع هي أربع علامات شائعة لمتغير أوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في نوع دلتا.

بصرف النظر عن ذلك، فإن فقدان حاسة الشم والتذوق، والتي كانت من العلامات الشائعة لدلتا كان من الصعب رؤيتها في حالة متغير أوميكرون.

أوميكرون قد لا يؤدي إلى ضيق في التنفس



زعم الخبراء أن أوميكرون قد لا يؤدي إلى ضيق التنفس مثل دلتا أو نوع آخر سابق من كورونا، لأنه من المحتمل أن البديل الجديد يتكاثر في الحلق بدلاً من الجهاز التنفسي ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون تأثير عدوى الأوميكرون ضئيلًا على الرئتين.

كيف تحافظ على سلامتك للوقاية من متغير أوميكرون لكورونا



في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، من الأفضل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة ويعد ارتداء القناع والحفاظ على النظافة والحصول على اللقاح أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالعدوى.