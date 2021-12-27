104 أكياس دم حصيلة حملة تبرع نظمها الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظم مكتب الإتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، حملة كبرى للتوعية عن التبرع بالدم، تحت عنوان "أنا متبرع مصري ..أنا متبرع دائم"، والتي إستمرت لمدة 4 أيام، وذلك بمقري القديم والجديد، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص دائما على تنظيم مثل تلك الحملات الإنسانية لسد عجز أكياس الدم في مصر، ونشر ثقافة التبرع في جميع أنحاء المحافظات والجامعات المصرية .

وأوضح عبدالخالق، أن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحى للمواطنين، مضيفا أن الحملة نُظمت عدة مرات داخل المحافظة، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التى تدعم بإستمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لوقف طائلة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور مجدى القاضى القائم بعمل عميد الكلية، أن الحملة نظمت بمشاركة بنك دم المستشفى الجامعي، حيث تم جمع 31 كيس دم فاليوم الأول، و 54 كيس دم في اليوم الثاني.

وأكد الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الحملة لم تكن مقصورة على نطاق الجامعة فقط، بل إمتدت لتوعية المجتمع الخارجى تأكيداََ على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، حيث واصلت الحملة فعالياتها بنادي سوهاج الرياضي، ثم توجهت إلى قرية عرب ساقلتا، بمشاركة بنك دم سوهاج الإقليمي، حيث تم جمع أكثر من 19 كيس دم.

وأضاف الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي لمكتب الإتحاد بالكلية، أن الحملة تأتي ضمن خطة عمل الإتحاد (EPSF)، التى تساهم فى حل المشاكل والقضايا الصحية بالبلاد، ومنها سد عجز أكياس الدم في مصر، وذلك تماشياً مع إتجاهات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار كلا من محمود عماد رئيس مكتب الإتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بسوهاج، وأحمد الطاهر مسئول التسويق، إلى أن الحملة أثمرت عن جمع 104 كيس دم وتوعية أكثر 2415 شخص عن أهمية التبرع بالدم، موجهين الشكر للدكتور مصطفي عبدالخالق لتقديم الدعم المستمر لهم.

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توعية الطلاب لأهمية التبرع



حملة التبرع بالدم فى صيدلة سوهاج



حملة التبرع يالدم فى جامعة سوهاج (1)



حملة التبرع يالدم فى جامعة سوهاج (2)



حملة التبرع يالدم فى جامعة سوهاج (3)



لقطة



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توعية الطلاب لأهمية التبرع



حملة التبرع بالدم فى صيدلة سوهاج



حملة التبرع يالدم فى جامعة سوهاج (1)



حملة التبرع يالدم فى جامعة سوهاج (2)



حملة التبرع يالدم فى جامعة سوهاج (3)