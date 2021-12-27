اليوم السابع
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يوفر فرص عمل للشباب.. تعرف على مجمع الصناعات الخدمية بالمنيا.. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:00 ص
يوفر فرص عمل للشباب.. تعرف على مجمع الصناعات الخدمية بالمنيا.. صور
المنيا -حسن عبد الغفار

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مجمع الصناعات بالمطاهرة القبلية بمحافظة المنيا، واحد من أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا.

وقد كان مجمع الصناعات بالمطاهرة القبلية، أحد الافتتاحات الرئاسية التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن العديد من المشروعات التى تم افتتاحها لتنمية صعيد مصر.

ويقع مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهره شرق النيل، على مساحة 19 فدان حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 متر مربع بينما الوحدات الكبيرة 790 متر مربع، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

 إضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى تغزو محافظة المنيا ، ويتم تنفيذها فى 5مراكز وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص مغاغة والعدوة وتضم 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابع بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 23 مليار جنية لخدمة 3 مليون مواطن.

 

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افتتاحات رئاسية

مجمع الصناعات

مشروعات التنمية

اخبار المنبا

محافظة المنيا

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