وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل مدير مدرسة وأمين معمل للتحقيق ويكرم عامل مخزن

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ،محمد عبد الرسول إبراهيم، العامل بمخازن المديرية،وذلك لجهوده وتفانيه في القيام بالمهام الموكلة إليه، وسبق تكريم عدد من العاملين بمخازن المديرية الأسبوع الماضي.

وعلى جانب أخر قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس، إحالة مدير المدرسة وأمين معمل العلوم للشئون القانونية، خلال تفقده لمدرسة الشهيد حسام ممدوح الصاوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الرياض التعليمية، موجها بالاهتمام بنظافة المدرسة، وتفعيل حجرات الأنشطة والتطوير والحاسب الآلي، وناقش وكيل الوزارة عدد من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال متابعته للعملية التعليمية فيما درسوه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية.