وجاء في المرسوم تحديد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والأحد الموافقين 6 و8 مايو القادم، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.

كما نص المرسوم على إجراء اقتراع الموظفين الذين سيشاركون في العملية الإنتخابية يوم الخميس الموافق 15 مايو القادم.