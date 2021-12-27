جاء ذلك في تصريح للوزير اللبناني اليوم /الاثنين/ بعد إحالة مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية في مايو المقبل إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف مولوي أنه سيتم إتخاذ الاجراءات التالية لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.

وكان مولوي قد وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، ليكون اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الموافق 15 مايو المقبل.

وجاء في المرسوم تحديد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة أو الأحد الموافقين 6 و 8 مايو المقبل وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع، كما نص المرسوم على إجراء اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل.