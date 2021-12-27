وزارة التعليم تستهدف إنشاء 14 ألف فصل جديد ضمن مبادرة حياة كريمة

محمود طه حسين

اجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادات الوزارة، لمتابعة جهود الوزارة ومساهمتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، وإلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.



وأكد الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم وتنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، والذى يعمل على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم، ويستهدف أكثر من نصف سكان مصر، في مشروع قومي واحد في المحافظات والقرى المختلفة.



تناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة قطاعات الوزارة ضمن جهود "حياة كريمة" ومن بينها الأبنية التعليمية للعمل على إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة؛ لخفض معدلات كثافة الفصول، وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال المدارس غير الصالحة، ومتابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة وتطبيق الباقة الموسعة لانشطة التوكاتسو الاساسية، وبناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني كجزء من التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات.



كما استعرض الاجتماع متابعة البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين من التعليم ومحو أمية الكبار، وخطة قطاع الأنشطة والتى تتضمن تنفيذ وتجهيز نوادي علوم مصغرة داخل مدارس القرى وإمدادها بحقائب للتجارب العلمية، وإعداد أفلام توعوية لتنمية مواهب الطلاب وشخصياتهم، بالإضافة إلى إقامة ندوات لتحسين مستوى المعيشة ورفع الوعي البيئى بهذه القرى، وإعداد معارض فنية ومعارض مشغولات يدوية من إنتاج طلاب المدارس.