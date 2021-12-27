هنا أول مدرسة للطاقة الشمسية فى مصر بقرية بنبان بأسوان.. لايف

أسوان - عبدالله صلاح

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من أمام أول مدرسة للطاقة الشمسية فى مصر بقرية بنبان بأسوان، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتاح عدد من مشروعات الطاقة.

شهدت محافظة أسوان، إنشاء أول مدرسة للطاقة السمسمية وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع الطاقة الشمسية.

ويهدف إنشاء المدرسة إلى تحفيز الطلبة والطالبات إلى الالتحاق بفصول المدرسة للعمل فى مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة، وتعتبر المدرسة هى الأولى من نوعها فى جمهورية مصر العربية لتعليم الطلاب هذا التخصص.

يلتحق الطلاب بهذه المدرسة بعد المرحلة الإعدادية ليتخرجوا بعد ذلك العمل فى مشروع الطاقة الشمسية الجديد الذى يعد بمثابة سد عالى جديد فى محافظة أسوان.

ومن جانبهم أشاد أهالى قرية بنبان بمحافظة أسوان، بهذه المدرسة وفصول الطاقة التى ستستوعب أبنائهم ومن بعد ذلك العمل فى مشروعات الطاقة الشمسية.