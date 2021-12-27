فرحة عارمة بين أهالى بنبان بعد افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الطاقة الشمسية..لايف

أسوان عبد الله صلاح

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة أسوان بعنوان "فرحة عارمة بين أهالى بنبان بعد افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الطاقة الشمسية والتى تحولت عاصمة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث تم عمل لقاء مع الأهالى بقرية بنبان عبروا خلاله عن فرحتهم بهدا ا الحدث العظسم

فى البداية قال حسن أفندى من أهالى قرية بنبان أنا سعيد جدا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعن ه>ا المشروع العملاق ال>ى خدم الصعيد كله وخدم أهالى قرية بنبان ونحن مهما تقدمنا بالشكر للقيادة السياسية لن نوقيهم حقهم مع المشروعات العملاقة التى تحدث على أرض محافظات مصر بصفة عامة ومحافظة أسوان بصفة خاصة.

أما الحج أبوالحسن البرنس من أهالى قرية بنبان أننا نحن أيناء القرية وأبناء محافظة سوهاج نتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدى أنشاء لنا محطة مهمة وهى الاولى على مستوى العالم هده المحطة التى فتحت فص عمل متعددة لأبناء قرية بنبان وصلت إلى حوالى 500 فرصة عمل للشباب وفتحت بيوت كثيرة وعلى هامش المشروع تم افتتاح العديد من المشروعات التى تعمل فى مجال الطاقة

ويشير عبدالعزيز أحمد محمود اننا كنا نعانى مشاكل كبيرة فى عبور البحر ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بافتتاح أكث من كوبرى ساعد فى حركة النقل ومشروع الطاقة الشمسية حد من البطالة وأحدث حالة من الحركة والازدهار داخل القرية المشروع قدم لنا الكثير ونطلب الكثير من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونحن نوجه له الشكر على كل ما قدم وما يقدم للأهالى بقرية بنبان ومحافظة أسوان.