نيبال تعلن تلقيح ثلثى السكان ضد كورونا والباقى بحلول أبريل المقبل

كاتماندو أ ش أ

ذكرت السلطات الصحية فى نيبال، أنه تم تلقيح أكثر من 21.2 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا أى ثلث سكان البلاد.

وقالت سكرتيرة وزارة الصحة والسكان الدكتورة روشان بوخاريل - وفقًا لصحيفة (كاتماندو نيوز) المحلية، إن البلاد تلقت 33.29 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، ومن إجمالى اللقاحات اشترت الحكومة 12 مليون جرعة، بينما جاء الباقى من خلال منشأة كوفاكس المخصصة لتوزيع اللقاحات على مستوى العالم.

وأضافت أن الحكومة لديها خطط لشراء المزيد من اللقاحات لتطعيم جميع النيباليين بحلول منتصف أبريل 2022، حيث أن وزارة الصحة تهدف إلى تطعيم أكثر من 66% من سكان نيبال على نهاية الشهر الجاري.