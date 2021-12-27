اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:07 ص
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ننشر آيات الكتاب المقدس عن عيد الميلاد المجيد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:00 ص
ننشر آيات الكتاب المقدس عن عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد
كتب ـ محمد الأحمدى

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يحتفل الأقباط الكاثوليك فى العالم بعيد الميلاد المجيد الذى ينطلق مساء يوم الجمعة المقبل بقداس عشية العيد، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكة برئاسة البطريرك إبراهيم إسحاق في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة بكنيسة العذراء مريم في مدينة نصر وسط الإجراءات الاحترازية المشددة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز ماء جاء في الكتاب المقدس عن عيد الميلاد المجيد.

"ولمَّا وُلِدَ يسوعُ في بَيتَ لَحمِ اليهودِيَّة، في أيَّامِ المَلِكِ هيرودُس، إِذا مَجوسٌ قدِمُوا أُورَشليمَ مِنَ المَشرِقِ" (متى 2: 1)

"وَدخَلوا الَبيتَ فرأَوا الطِّفلَ مع أُمِّه مَريم. فجَثَوا له ساجِدين، ثُمَّ فتَحوا حَقائِبَهم وأَهْدَوا إِليه ذَهباً وبَخوراً ومُرّاً" (مت2: 11)

"وبَينَما هما فيها حانَ وَقتُ وِلادَتِها، فولَدَتِ ابنَها البِكَر، فَقَمَّطَتهُ وأَضجَعَتهُ في مِذوَدٍ لأَنَّهُ لم يَكُنْ لَهُما مَوضِعٌ في الـمَضافة" (لوقا2: 6و 7)

ٱلْمَجْدُ لِلهِ فِي ٱلْأَعَالِي، وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ، وَبِالنَّاسِ ٱلْمَسَرَّةُ. (لوقا2: 14)

 "وجاؤوا مُسرعين، فوَجَدوا مريمَ ويوسُفَ والطِّفلَ مُضجَعاً في الـمِذوَد" (لوقا2: 16)

"ولا خِلافَ أَنَّ سِرَّ التَّقْوى عَظيم قد أُظهِرَ في الجَسَد" (1تيمو3: 16)

«فلَمَّا تَمَّ الزَّمان، أَرسَلَ اللهُ ابنَه مَولودًا لامرَأَةٍ، مَولودًا في حُكْمِ الشَّريعةْ» (غلاطية 4: 4)

"والكَلِمَةُ صارَ بَشَراً فسَكَنَ بَينَنا فرأَينا مَجدَه مَجداً مِن لَدُنِ الآبِ لابنٍ وَحيد مِلؤُه النِّعمَةُ والحَقّ" (يو1: 14)

«لا تخافي يا مَريَم، فقد نِلتِ حُظوَةً عِندَ الله فَستحمِلينَ وتَلِدينَ ابناً فسَمِّيهِ يَسوع» (لو1: 30و31).

«لِأَنَّه قد وُلدَ لَنا وَلَدٌ وأُعطِيَ لَنا ابنٌ فصارَتِ الرِّئاسةُ على كَتِفِه ودُعِيَ أسمُه عَجيبًا مُشيرًا إِلهًا جَبَّارًا، أَبا الأَبَد، رَئيسَ السَّلام» (إشعيا 9: 6)


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكتاب المقدس

عيد الميلاد المجيد

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