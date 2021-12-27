نقيب الأشراف: اهتمام الرئيس السيسى ببناء الوعى والمشروعات سيغير الحياة بالصعيد

أكد نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بقضية بناء الوعى بالتزامن مع افتتاح العديد من المشروعات القومية والتنموية بمنطقة الصعيد، يؤكد أنه يضع قضية بناء الإنسان والنهوض الحقيقى بالأسرة المصرية على رأس أولويات التنمية، وسيؤدى إلى تغيير وجه الحياة فى محافظات الصعيد، مما سيحقق آثارا إيجابية مهمة ستنعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح نقيب الأشراف - فى بيان اليوم - أن الرئيس السيسى ومنذ توليه المسئولية يعمل على ترسيخ القيم والتكافل والتراحم ويطلق العديد من المبادرات التى تعمل على الرقى الاجتماعى وتحث على تزكية النفس وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

وأشار نقيب الأشراف إلى أن مبادرة بناء الوعى من أهم قضايا المجتمع المصري، وتعد قضية أمن قومي، وركيزة محورية فى تقدم الشعوب لأنها تقوم على أساس محاولة استكمال بناء منظومة الإنسان ليس فقط من النواحى المادية، ولكن أيضاً من النواحى الأخرى التى تدفع المواطن إلى أن يكون أكثر قوة وتحصيناً فى مواجهة المخاطر التى أصبحت تركز بوسائل متعددة على كيفية المساس بجوهر القيم الإنسانية، بل والأخطر من ذلك محاولة التأثير على قوة الدولة ليس بالوسائل العسكرية المعروفة، بل عبر انتهاج أساليب تدريجية متنوعة هدفها النهائى تدمير الوطن.