اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:14 م
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ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا فى حركة تداول البضائع

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:04 م
ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا فى حركة تداول البضائع ميناء الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 227730طن ، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 3531 حاوية مكافئة.

و فى ذات السياق قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية 45 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 32سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.




 


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