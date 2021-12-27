اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:16 م
أكرم القصاص
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مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين وإصابة آخرين فى غارات للتحالف العربى غرب تعز

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:02 م
مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين وإصابة آخرين فى غارات للتحالف العربى غرب تعز غارات _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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شنت قوات التحالف العربى، اليوم الإثنين، غارات غرب مدينة تعز اليمنية؛ أسفرت عن مقتل 12 عنصرًا من جماعة الحوثى وإصابة آخرين.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر عسكرى، قوله"إن غارتين لمقاتلات التحالف العربى استهدفت فرقا عسكرية لجماعة الحوثى المدعومة من إيران فى منطقة "كمب الصعيرة" بمديرية "مقبنة"، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا وإصابة آخرين وتدمير الأطقم العسكرية".

 

وأشارت الوكالة إلى اندلاع مواجهات بين قوات الجيش اليمنى وجماعة الحوثى فى منطقة الطوير بمديرية "مقبنة"، عقب محاولة تسلل عناصر الجماعة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

 

 


الحوثيين

الجيش اليمنى

اليمن

غارات التحالف العربى

تعز

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